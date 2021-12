La Tunisie surclasse la Mauritanie / Coupe Arabe (1er tour)

En ouverture de la Coupe arabe, la Tunisie n'a laissé aucune chance à la Mauritanie (5-1), mardi à Doha. Seifeddine Jaziri, l'attaquant du Zamalek, a fait sauter le verrou (38e), avant que ses coéquipiers n'ajoutent quatre autres buts, par Firas Belarbi (42e, 50e), Jaziri de nouveau (45e) et enfin Youssef Msakni (90e). Les Mourabitounes du Français Didier Gomes Da Rosa ont réduit le score à la 12e minute du... temps additionnel de la première période sur un penalty très litigieux accordé par l'arbitre iranien après le recours à la VAR et transformé par Bessam.

📋📝 Le onze de Mondher Kebaïer pour affronter la Mauritanie. 3-4-2-1 avec Fakhreddine Ben Youssef et Med Amine Ben Hamida sur les côtés, Firas Ben Arbi et Hannibal Mejbri en soutien de Seifeddine Jaziri. Hamza Mathlouthi défenseur axial. (@FTF_OFFICIELLE ) 🇹🇳🇲🇷#FIFArabCup pic.twitter.com/Ym5kp2vFC9 — ETTACHKILA (@EttachkilaTN) November 30, 2021

Co-organisée par la FIFA et la Fédération du Qatar de football (QFA), cette nouvelle formule rassemble les 23 équipes masculines arabes, membres de la CAF ou de l'AFC (Confédération asiatique), plus le Soudan du Sud, nation invitée. Elle se déroule au Qatar dans les stades du Mondial 2022 jusqu'au au 18 décembre 2021, et fait suite à la Coupe arabe des nations de football, disputée à neuf reprises depuis 1963, et dont le Maroc est l'actuel détenteur.