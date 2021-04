La nouvelle entité "a lancé une procédure devant les juridictions compétentes pour assurer l'instauration et le fonctionnement sans accroc de la compétition", a écrit l'"European Super League Company" dans ce courrier adressé aux dirigeants de l'UEFA Aleksander Ceferin et de la Fifa Gianni Infantino. L'UEFA a menacé dimanche d'exclure les clubs concernés et leurs joueurs de toutes les compétitions, nationales et internationales.