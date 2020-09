La RDC en amical face au Maroc le 13 octobre

Le programme des matchs amicaux du mois d'octobre continue de tomber. Lundi soir, le Maroc a officialisé les matchs qui mettront les Lions de l'Atlas aux prises avec le Sénégal puis la RD Congo, les 9 et 13 octobre prochains. Ces deux rencontres se joueront à Rabat, et à huis clos. Les Léopards de Christian Nsengi prépareront ainsi la double confrontation qui les opposera à l'Angola, au mois de novembre prochain pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021. Quant aux hommes de Vahid Halilhodzic, ils se testeront en vue de leurs deux manches face à la Centrafrique dans le même cadre.



بلاغ الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

<< مباراتان وديتان للمنتخب الوطني الأول شهر أكتوبر المقبل >>

— Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) September 7, 2020