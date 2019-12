La ministre Roxana Maracineanu exfiltrée du Stade Bauer

Communiqué de Presse : le @RedStarFC se désolidarise et condamne fermement les agissements de quelques "supporters" à l'égard de @RoxaMaracineanu hier soir au stade Bauer, qui sont contraires aux valeurs que le club prône et qui n'ont pas leur place dans notre enceinte. pic.twitter.com/5T4RexAQv1

— Red Star FC ✪ (@RedStarFC) December 14, 2019



La ministre Roxana Maracineanu exfiltrée du match du Red Star à Bauer, après avoir été chahutée par des supporters. https://t.co/CWOgVT3JpF

— Julien Absalon (@julien_absalon) December 13, 2019

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a dû être «exfiltrée» vendredi soir du stade Bauer de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), où elle était venue assister au match du championnat de National de football (3e division) entre le Red Star et l'US Quevilly.Via un communiqué publié sur Twitter, le Red Star s'est désolidarisé du comportement de cette frange de supporters, promettant des sanctions. « J’étais venue pour une prise de contact avec un club qui défend des valeurs dans lesquelles je me reconnais. Il est situé à quelques pas du cœur des prochains JO de Paris 2024 et j’ai envie de le soutenir. Je reviendrai » a indiqué pour sa part la ministre au Parisien.