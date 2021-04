La création d'une Superligue bientôt annoncée ?

Selon le New-York Times, douze superpuissances européennes devraient officialiser la création d'une Superligue. L’UEFA aurait ouvert une cellule de crise. Les douze superpuissances continentales auraient ainsi décidé de refuser la réforme de la Ligue des Champions et d’entrer en guerre avec l’UEFA.

Les douze clubs en question sont le FC Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético Madrid, l’Inter Milan, la Juventus Turin, le Milan AC, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea et Tottenham. Des formations qui devraient annoncer dans les prochaines heures la création d’une Superligue européenne. Un serpent de mer dont on entend parler depuis plusieurs mois entre les plus grandes écuries d’Europe, qui coupent l’herbe sous le pied de l’UEFA, laquelle devait annoncer ce lundi la nouvelle réforme de la Ligue des Champions.