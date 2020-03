La CAF ne s’inquiète pas pour ses éliminatoires

Deux journées des qualifications de la CAN 2021 étaient programmées ce mois-ci, et devaient permettre aux sélections africaines de dépasser le mi-parcours. En raison du coronavirus, et comme c’est le cas des éliminatoires du Mondial en zone asiatique et sud-américaine, elles n’ont finalement pas pu se tenir. Le calendrier s’en retrouve donc chamboulé. Mais, cela n’inquiète en rien l’instance qui gère cette épreuve. Pour la CAF, les matches annulés seront faciles à reprogrammer. « Nous pouvons les jouer deux par deux (deux matchs par journée), donc nous avons besoin de deux fenêtres internationales (…) Toutes les options sont sur la table et ce qui est sûr, c’est que la CAN est toujours prévue en janvier-février », a indiqué le secrétaire général africain, Abdelmounaim Bah.

Les dirigeants africains surveillent avec attention l’évolution de la situation dans le monde, et ils envisagent de se calquer sur les potentielles nouvelles dates FIFA lorsque la compétition reprendra. « En tout état de cause, la crise actuelle perturbe les calendriers, a enchéri Bah. Au niveau de la FIFA aussi, il y a un groupe de travail qui a été mis en place, qui réunit l’ensemble des confédérations ». Pour rappel, la CAF a déjà procédé au report de la CHAN, le tournoi des sélections de locaux qui devait se disputer en avril au Cameroun.