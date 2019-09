Kompany forfait... pour son propre jubilé

Coup dur pour Vincent Kompany. L'actuel entraîneur-joueur d'Anderlecht ne pourra pas disputer le match organisé en son honneur par Manchester City.

"Je ne démarre pas et ne jouerai pas du tout, a-t-il expliqué. C’est typique de ma carrière. Ma blessure aux ischios fait que je ne peux prendre aucun risque. Et je n’ai pas besoin d’être sur le terrain pour dire au revoir."

Le match, disputé à l'Etihad Stadium, opposera les légendes de Manchester City, entraînées par Pep Guardiola, face aux Premier League All-Stars de Roberto Mancini. Parmi les stars présentes il y aura Joe Hart, Aleksander Kolarov, Kolo Touré, Samir Nasri, David Silva, James Milner, Sergio Aguero ou encore Mario Balotelli pour les légendes des Skyblues. De l'autre, Edwin Van der Sar, Phil et Gary Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs, Rafael Van der Vaart, Robin Van Persie et Thierry Henry.