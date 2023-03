Just Fontaine, légende du football français, est décédé

C'est une bien triste nouvelle pour le monde du football. Encore une. Ce mercredi matin, le recordman du nombre de buts inscrits en Coupe du monde et légende du football français, Just Fontaine, s'est éteint à l'âge de 89 ans. Footballeur professionnel entre 1950 et 1962, il a entamé sa carrière au Maroc avant de rejoindre les rangs de l'OGC Nice en 1953. Trois ans plus tard, il intégrait l'effectif du Stade de Reims et allait devenir l'une de ses plus grandes figures, avec 152 matchs disputés sous ses couleurs.

Sélectionné en équipe de France à 21 reprises entre 1953 et 1960, Just Fontaine s'est illustré lors de la Coupe du monde de football 1958. Lors de cette édition, il a inscrit un record qui tient encore à ce jour, celui du nombre de buts inscrits tout au long de la compétition avec 13 réalisations.