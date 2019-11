🚨 Le retour de la #TotalCAFCL! 🚨



📜 Voici les matchs de la Journée 1⃣! 👇 pic.twitter.com/uc3bcIImy5 — CAF (FR) (@caf_online_FR) November 28, 2019

. C'est à laque revient l'honneur d'ouvrir les hostilités, vendredi au stade du 1er-Novembre de Tizi-Ouzou face aux Congolais de l'. « La JS Kabylie est fin prête, a déclaré l'entraîneur Hubert Velud en conférence de presse avant cette rencontre de la première journée du groupe D.et nous sommes plutôt fin prêts pour avec un moral au beau fixe et un groupe conscient et décidé à faire le maximum pour gagner ce match. » Pour cette première journée, le technicien français bénéficiera d'un, avec juste un suspendu et très peu de blessés. « Mon équipe ne sera pas favorite demain [vendredi], au vu des conditions de préparation dans lesquelles elle a évolué, mais jouera pour gagner ce match », a de son côté indiqué Florent Ibenge, l'inamovible entraîneur de l'AS Vita Club.Samedi : TP Mazembe (RDC) - Zamalek (EGY)Samedi : Primeiro de Agosto (AGO) - Zesco United (ZAM)Vendredi : ES Sahel (TUN) - Al-Ahly (EGY)Vendredi : Al-Hilal (SOU) - Platinum (ZIM)Samedi : USM Alger (ALG) - WAC Casablanca (MAR)Samedi : Mamelodi Sundowns (AFS) - Petro Atlético (AGO)Vendredi : JS Kabylie (ALG) - AS Vita Club (RDC)Samedi : Raja Casablanca (MAR) - Espérance Tunis (TUN)