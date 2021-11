Roberto Mancini a insisté sur le fait que l'Italie, en déplacement en Irlande du Nord lundi soir, ne doit pas oublier ce qu'elle a accompli récemment. Les vainqueurs de l'Euro 2020 devancent la Suisse, qui reçoit la Bulgarie, dans le groupe C des qualifications pour la Coupe du monde, uniquement à la différence de buts. Les deux équipes comptent actuellement 15 points après le match nul 1-1 entre les deux équipes vendredi. Si l'Italie perdait la deuxième place, elle serait condamnée à disputer les barrages et risquerait de manquer la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive.

Mancini recentre ses troupes

Et Mancini a imploré son équipe de se souvenir de ce qu'elle a accompli jusqu'à présent, après avoir enregistré un record mondial de 37 matches sans défaite. "Nous ne devons pas avoir de pensées négatives", a déclaré Mancini lors de la conférence de presse d'avant-match de dimanche. "Nous savons que c'est un match important, nous irons là-bas avec l'objectif de gagner et nous savons que l'Irlande du Nord est difficile à battre ici. Si nous échouons, nous aurons la possibilité de passer un examen de rattrapage en mars, mais nous voulons nous qualifier demain et nous devons nous concentrer sur cet objectif."