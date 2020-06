Italie – Carnet noir : Pierino Prati est décédé

Sept buts en quatorze sélections



Le football italien est en deuil. Pierino Prati (deuxième en partant de la gauche sur la photo, ndlr), sacré champion d’Europe en 1968 avec la Squadra Azzura, est décédé ce lundi, à l’âge de 73 ans. L’ancien attaquant, né en Lombardie, a notamment fait les beaux jours du Milan AC, où il est resté six saisons, de 1967 à 1973, et a notamment remporté la Coupe d’Europe des clubs champions en 1969 contre l’Ajax Amsterdam au stade Santiago Bernabeu. Les Milanais s’étaient imposés 4-1 et Prati avait inscrit un triplé, pour cette équipe rossonero qui comptait également dans ses rangs Giovanni Trapattoni ou encore Gianni Rivera.Prati a également remporté le titre de champion d’Italie en 1968, saison où il finira meilleur buteur de Serie A (15 buts), mais aussi la Coupe intercontinentale 1969, la Coupe des Coupes 1969 et 1973 et la Coupe d’Italie 1972 et 1973. Il n’a en revanche rien gagné avec ses autres clubs, que ce soit la Salernitana, Savone, l’AS Rome ou la Fiorentina en Italie, ou Rochester aux Etats-Unis. Professionnel pendant seize ans (1965-1981), Prati n’a connu que quatorze sélections en équipe d’Italie, mais il a eu le temps de marquer sept buts et de remporter l’Euro 1968, à domicile. Il est le huitième champion d’Europe 1968 à décéder, le deuxième cette année après Pietro Anastasi, l’ancien attaquant de la Juventus.