Irlande - France : Pavard savoure son but et son retour dans l'effectif

Depuis le premier match de la Coupe du Monde 2022, Benjamin Pavard n'avait plus goûté à une titularisation avec l'équipe de France. Une mise en retrait qui s'expliquait notamment par ses performances au poste de latéral droit, et à la montée en puissance de Jules Koundé, son concurrent.

"Si le coach n'a pas fait appel à moi, c'est qu'il a estimé qu'il y avait meilleur"

Plus que jamais motivé à l'idée de retrouver cette place de titulaire, Benjamin Pavard a fait un match plein ce lundi soir. Solide défensivement, on retiendra surtout son but à la 50e minute sur une frappe dont lui seul à le secret. Après un mauvais renvoi par la défense irlandaise, Pavard contrôle puis frappe de l'extérieur de la surface et vient inscrire son but en touchant la barre. Interrogé en fin de match par L'Équipe, le défenseur est revenu sur cette période compliquée avec les Bleus. "C’est vrai que j’anticipe plutôt bien et je la reprends bien, tant mieux pour moi et tant mieux pour l’Equipe. C’est vrai que la Coupe du monde ne s’est pas passée comme je l’aurai souhaité mais j’étais là pour l’équipe et j’étais très content après chaque victoire. Je suis là pour le collectif, si le coach n’a pas fait appel à moi c’est qu’il a estimé qu’il y avait meilleur. Là j’ai eu l’opportunité de jouer, cela m’a réussi. Mais bon, le rôle d’un défenseur c’est surtout de bien défendre. Je suis content et j’espère que cela va continuer comme ça."