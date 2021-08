Inter Miami : Les confidences de Matuidi

Looking forward to our next games 👀📈 #GiveItAll pic.twitter.com/B2NrhK5zpe

— Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) August 13, 2021

Heureux de l'arrivée de Messi au PSG, Matuidi est optimiste pour le futur des Bleus

Arrivé du côté de l'Inter Miami en Major League Soccer lors de l'été 2020, Blaise Matuidi, 34 ans, est à son aise aux États-Unis après avoir passé du temps en Europe, notamment sous les couleurs du PSG (2011-2017) et de la Juventus Turin (2017-2020). Sous contrat jusqu'en décembre 2022 avec le club, il a confié certaines envies dans un entretien accordé à Eurosport, dont celle de terminer, si possible, sa carrière en MLS. "On ne sait pas de quoi demain sera fait mais j’ai une option dans mon contrat pour poursuivre d’une année en 2023., a-t-il indiqué.L'ancien joueur du Paris-Saint-Germain a également confié sa joie de voir Lionel Messi s'être engagé en faveur du club francilien, en grand fan.. Ce n’est que du bonheur. J’ai hâte de contempler ce spectacle devant ma télé", a commenté Matuidi. En outre, il a estimé qu'un avenir optimiste était de l'ordre du possible pour la sélection tricolore, malgré la sortie de route précoce lors du dernier Championnat d'Europe et l'élimination face à la Suisse en huitième de finale du tournoi continental (3-3 ; 5 tirs au but à 4) : "Il ne faut pas oublier qu’on a fait une finale du Championnat d'Europe en 2016, et qu’on a gagné la Coupe du monde en 2018. Ce n’est jamais évident d’enchaîner avec un bon résultat lors du tournoi derrière. Bien sûr on pensait que l’Équipe de France irait plus loin, mais je suis convaincu que cette génération peut faire quelque chose de bien à la Coupe du monde au Qatar."Pour rappel, la Coupe du monde est prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022. Dans le cadre des éliminatoires pour la qualification au tournoi, l'équipe de France disputera trois rencontres en septembre : face à la Bosnie-Herzégovine le 1er septembre, puis contre l'Ukraine, le 4 et enfin face à la Finlande, le 7., a expliqué Blaise Matuidi.