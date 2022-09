Incidents au Parc des Princes : Les Tunisiens s’excusent et accusent

Montrés du doigt de toutes parts pour le comportement de ses supporters, mardi soir lors du match amical au Parc des Princes contre le Brésil, les Tunisiens viennent de réagir. Leur fédération a pondu un communiqué dans lequel elle s’est excusée pour toutes les dérives qui ont eu lieu la veille.

La Tunisie s’excuse et condamne aussi

L’hymne brésilien a été sifflé copieusement avant la rencontre et un joueur adverse, en la personne de Richarlison, a été visé par une banane après qu’il ait marqué un but. Un geste « d’une autre époque », comme souligné par Thiago Silva après la partie. Ces incidents ont fait complètement passer au second plan le volet sportif et les autres évènements de la rencontre.

La FTF s’est donc excusée et a assuré qu’elle restait engagée et « unie contre toutes forme de racisme ou discrimination ». En même temps, elle a dénoncé les accusations contre son peuple, défendant ainsi l’honneur de la grande majorité des Tunisiens. L’acte isolé d’une personne ne doit pas nuire à la réputation de toute une nation. Et elle a aussi précisé qu'il n'est pas dit que la personne qui s'est rendu auteur du jet de banane est bel et bien tunisien.