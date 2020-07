Il traite les supporters de « singes » : Luc Eymael viré par son club en Tanzanie

Violente sortie de route pour Luc Eymael en Tanzanie. A la tête de Young Africans, l'un des grands clubs de Dar es Salam, l'entraîneur belge est rattrapé par des propos tenus lors d'un podcast et exhumés ces dernières heures. « Je ne me sens pas bien dans votre pays. Vous êtes des personnes mal éduquées. Je suis dégoûté, je n’ai pas de maison, pas de WIFI, pas de DSTV. Ces fans ne connaissent rien au football. Quand ils crient, on dirait des singes et des chiens, avait lâché l’entraineur, avant de s'en prendre à son employeur. Vous avez des arbitres qui sifflent contre vous parce que vous avez un club pauvre et qui n’a aucun poids à la Fédération. »



Devenus viraux, ces mots scandaleux ont valu au coach un limogeage immédiat. Plus tard, sur sa page Facebook, le technicien de 60 ans est revenu sur ses dires. « Je tiens à m'excuser auprès du peuple de Tanzanie, des dirigeants de Yanga, des supporters et des sponsors pour ces propos. Ce ne sont pas les mots de Luc Eymael mais des mots de pure frustration, de déception et d'émotion après un résultat décevant qui nous avait fait perdre notre deuxième place (à laquelle le club a terminé la saison, ndlr). » Mais le mal était fait. Après dix années faites de nombreuses escales, la carrière africaine de Luc Eymael vient d'en prendre un sérieux coup.