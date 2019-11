Iker Casillas (Porto) ne veut pas voir Cristiano Ronaldo (Juventus) remporter le Ballon d'Or

Nommé parmi les 30 candidats pour le Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo fait partie des favoris pour un nouveau sacre. Si son rival éternel, Lionel Messi, est lui aussi dans les parages, le défenseur de Liverpool Virgil van Dijk est également un candidat très sérieux pour la récompense suprême. Et si la vedette du Barça a récemment décroché le trophée The Best de la FIFA, l'international néerlandais a lui été désigné meilleur joueur UEFA. Cristiano Ronaldo, qui vient de se qualifier avec le Portugal pour l'Euro 2020 après une victoire 1-0 contre le Luxembourg, semble donc légèrement en retrait de ces deux colosses avec des performances en deçà de ses standards habituels en 2019. C'est en tout cas l'avis d'Iker Csillas, pour qui un nouveau sacre éventuel de Ronaldo constituerait une hérésie.

La période de vote déjà terminée

L'ancien portier émérite de la sélection espagnole et du Real Madrid a diffusé un message sur les réseaux sociaux dans lequel il livre son opinion dénuée de concessions : « Van Dijk a été choisi comme meilleur joueur de l'UEFA. Messi a été choisi par la FIFA. Si Cristiano remporte le Ballon d'Or, il me semblerait que les critères que nous utilisons dans le football pour déterminer qui remportera ses plus grandes récompenses individuelles ne sont pas logiques. » Après un hiatus causé par le sacre de son ancien coéquipier au Real Luka Modric en 2018, Cristiano Ronaldo veut poursuivre sa domination sur le Graal individuel du football en visant cette année un sixième Ballon d'Or personnel.