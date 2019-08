ICC: L’Inter bat Tottenham aux tirs au but

L’Inter Milan s’est imposé ce dimanche à l’issue d’une séance de tirs au but sur le terrain de Tottenham dans le cadre de l’International Champions Cup (1-1, 4 t.a.b. à 3).

Lucas avait ouvert la marque dès la 3e minute pour les Spurs sur une grosse frappe du pied droit à l’intérieur de la surface après contre-attaque. Stefano Sensi a répondu au Brésilien pour les Nerazzurri en fin de première période. Lancé seul en profondeur après une passe lumineuse de Sebastiano Esposito, jeune espoir du club (17 ans), l’Italien a parfaitement ajusté Lloris d’un extérieur du pied.

Peu d’occasions ensuite avant les tirs au but. Christian Eriksen pour les Londoniens et George Puscas pour les Intéristes ont raté d’entrée, avant qu’Oliver Skipp, dernier tireur, ne craque côté Tottenham. Joao Mario a inscrit le tir au but victorieux dans la foulée.

