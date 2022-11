Haaland détrône Mbappé, et devient le joueur le plus cher du monde !

C'est sans nul doute le duel qui va animer les week-ends des dix voire des quinze prochaines saisons. Kylian Mbappé et Erling Haaland sont partis pour nous offrir une nouvelle rivalité à la Ronaldo - Messi et celle-ci a même peut-être déjà commencée. Tous deux auteurs de très bon débuts de saisons avec leur club respectifs, c'est bien le Cyborg norvégien qui est le plus en forme. C'est en tout cas ce qu'estime TransfertMarket, le site qui se penche notamment sur la valeur marchande de chaque joueurs. Selon le site allemand, le buteur des Skyblues vaut désormais plus que le Parisien !

Longtemps en tête de ce classement des joueurs les plus chers du monde, Kylian Mbappé est finalement relégué à la seconde place ce mois-ci, derrière Erling Haaland donc. Le Norvégien est estimé à une hauteur de 170 millions d'euros selon TransfertMarket, qui évalue Mbappé un poil moins cher, à 160 millions d'euros. Si beaucoup d'indicateurs sont pris en compte par le site (performances récentes, nationalité, durée de contrat restant et autres...), l'international tricolore pourrait miser sur un beau parcours à la Coupe du Monde pour reprendre son trône, surtout que son rival, lui, ne participera pas à l'aventure au Qatar cet hiver (20 novembre - 18 décembre).