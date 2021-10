Guinée : Didier Six poussé dehors

Par ici la porte, Didier Six. La Feguifoot (Fédération guinéenne de football) a annoncé jeudi l'ouverture de discussions pour "une séparation à l'amiable" avec le technicien français "dans les plus brefs délais". C'était dans l'air depuis plusieurs semaines. Depuis qu'il a qualifié la Guinée pour la CAN 2021, Six n'est plus en odeur de sainteté à Conakry. Et les dernières sorties du Syli n'ont pas arrangé sa cote.

Dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Syli n'a gagné aucun match en 4 sorties (3 matchs nuls) et se trouve déjà éliminé de la course. Et à deux journées de la fin, l'ancien sélectionneur du Togo se voit montrer la porte de sortie. C'est donc Kaba Diawara et Mandjou Diallo qui seront aux commandes contre la Guinée-Bissau le 12 novembre avant de jouer le Maroc le 15 novembre.