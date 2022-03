Guinée-Bissau : Grande première pour Zinho Gano

Comme les autres équipes nationales africaines non concernées par les barrages qualificatifs du Mondial 2022, la Guinée-Bissau va profiter de la fenêtre internationale du mois de mars pour disputer des matchs amicaux. Ceux-ci se dérouleront au Portugal et verront les Djurtus affronter successivement l'Angola et la Guinée équatoriale.

Un buteur venu de... Belgique

Pour ces deux rencontres, le sélectionneur Baciro Candé a convoqué 22 joueurs, parmi lesquels les habitués (Candé, Cassama, Mama Baldé, Alexandre Mendy) et Zinho Gano. Âgé de 28 ans, l'attaquant de Zulte-Waregem fait sa première apparition dans le groupe. Auteur de 13 buts cette saison en Jupiler League, le natif d'Anvers opte pour le pays de son père et change ainsi de nationalité sportive après avoir disputé 13 rencontres avec les équipes nationales U18 et U19 belges.

La Guinée équatoriale affrontera l'Angola, le 23 mars, puis la Guinée équatoriale, le 26 mars.