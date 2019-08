Genesio: "Je voulais partir loin de Lyon, et de la France"

Nommé entraîneur du Beinjing Guoan au début du mois de juillet, Bruno Genesio a donné sa première interview à la presse chinoise.

"D’un point de vue personnel, je souhaitais m’éloigner de Lyon et de la France. L’Europe était trop proche, la Chine me semblait un bon challenge", a-t-il déclaré, dans des propos traduits par Lucarne Opposée. Avant de venir, j’ai vu avec mon agent qui s’est renseigné sur la Super League, il en a ressorti que de nombreux joueurs étrangers de haut niveau ainsi que certain des meilleurs entraineurs étrangers sont là." Après 3 matches, Bruno Genesio est 2e du championnat, à 5 points du leader Guanghzou Evergrande.

Actuellement en pleine trêve internationale, le championnat reprendra le 13 septembre, pour encore 7 journées. "J’espère que nos joueurs ont, comme moi, la ferme conviction que nous pouvons réussir l’exploit de remporter le titre", a indiqué le technicien français.