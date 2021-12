Gabon : Un ex-sélectionneur accusé d’abus sexuels

Le football est secoué par les révélations sur les abus sexuels dans les catégories de jeunes. Les dernières en date visent un technicien gabonais. Le quotidien anglais The Guardian publie ce jeudi sur son site un long récit qui met en cause Patrick Assoumou Eyi, dit « Capello », ancien sélectionneur des moins de 17 ans du Gabon. En poste jusqu'en 2017, ce technicien est accusé d'avoir pendant son mandat « violé, (...) et exploité » de nombreux garçons.

« Il profitait de leur pauvreté... »

« Il m'a forcé à avoir des relations sexuelles avec lui. C'était la condition pour rester dans l'équipe nationale, témoigne une victime de ce coach, aujourd'hui directeur technique de la Ligue de l'Estuaire (la plus importante du pays, puisqu'elle englobe la capitale Libreville, ndlr). [...] Capello a violé tant de garçons qu'il allait parfois à la campagne pour en trouver de nouveaux. Il profitait de leur pauvreté. [...] C'est la réalité du football gabonais depuis des décennies, mais personne ne peut arrêter le système. Les prédateurs sont trop nombreux... »