Football - Cinq championnats, cinq révélations

Ligue 1 - Burak Yilmaz (LOSC)



Une révélation, normalement, ne doit pas excéder les 25 ans, grand maximum. Mais lorsqu'il s'agit de Burak Yilmaz, impossible de ne pas faire une entorse à cet usage... Le grand attaquant turc de 35 ans a apporté un plus insoupçonné au LOSC, tant il marque (sept buts), pèse sur le jeu (cinq passes décisives), harcèle les défenses et draine tout le monde dans son sillage.

Liga - Ander Barrenetxea (Real Sociedad)



Même si la Real Sociedad accuse un vrai coup de moins bien avec trois défaites de suite, le jeune ailier gauche - qui vient de fêter ses 19 ans (le 27 décembre) est le grand espoir de l'équipe qui reste la révélation du début de saison en Liga, et même pour l'ensemble de l'Europe. Il a frappé les esprits il y a deux semaines contre Eibar (1-1) en marquant d'une frappe de mule.

Serie A - Sandro Tonali (AC Milan)



On aurait pu aussi citer Rafael Leao, qui a notamment marqué il y a dix jours à Sassuolo (1-2) le but le plus rapide de l'histoire des cinq grands championnats européens, après six secondes. Mais Sandro Tonali, prêté par Brescia et âgé de seulement 20 ans, s'est encore plus installé dans un secteur crucial, au coeur du jeu. Là où Zlatan Ibrahimovic délègue, se concentrant évidemment sur la surface adverse...

Bundesliga - Giovanni Reyna (Dortmund)



En attendant l'avènement du phénomène Youssoufa Moukoko, il y a celui de Giovanni Reyna. Après s'être déjà sérieusement signalé en deuxième partie de saison dernière, l'international américain s'envole définitivement depuis la reprise. Le milieu offensif de 18 ans, qui a fêté ses deux premières capes avec les Etats-Unis, a inscrit ses trois premiers buts en Bundesliga et disputé tous les matchs de C1.

Premier League - Patrick Bamford (Leeds)



Auteur de dix buts en seize matchs, l'attaquant de 27 ans est le symbole du Leeds tout feu, tout flamme de Marcelo Bielsa. Il est le sixième meilleur réalisateur de Premier League, au contact de ses collègues Mohamed Salah (leader avec treize buts) ou Jamie Vardy (onze buts) et devant son illustre compatriote Harry Kane (neuf buts).