FIFA-The Best : Mendy se venge de Donnarumma

Cette fois, il tient sa victoire. Près de deux mois après sa grosse déconvenue liée à son absence des trente finalistes nommés au Ballon d'Or 2021, Édouard Mendy s'est offert une belle revanche ce lundi en soulevant le trophée du meilleur gardien de l'année 2021, lors de la remise des trophées FIFA-The Best. Le portier sénégalais a grillé la politesse à Gianluigi Donnarumma et Manuel Neier.

Alors qu'il avait vu le trophée Yachine lui passer sous le nez le 29 novembre dernier du côté du théâtre du Châtelet, le gardien de but de Chelsea a cette fois eu le grand bonheur d'être le lauréat du prix remis par la FIFA. Vainqueur de la Ligue des champions avec les Blues la saison passée, l'ancien du Stade Rennais s'était également illustré en enchaînant les clean sheets devant la cage londonienne.

🚨🏆 #TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2021 Award goes to Edouard Mendy!

🧤🇸🇳 The greatest men’s goalkeeper in the world! pic.twitter.com/4bMxnyJ1k9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022