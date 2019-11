FIFA : Nomination d'Arsène Wenger

FIFA announces Arsene Wenger as Chief of Global Football Development - https://t.co/uTEzE2IyTY

— FIFA Media (@fifamedia) November 13, 2019

Wenger : « J’ai vraiment hâte de relever ce défi extrêmement important »

Arsène Wenger n’ayant finalement pas retrouvé de poste d’entraîneur, malgré l’intérêt du Bayern Munich par exemple, il a répondu favorablement à l’appel de la FIFA. Dans les petits papiers de Gianni Infantino depuis des mois, le technicien alsacien (70 ans) a intégré l’organigramme de la Fédération internationale ce mercredi. Il a été nommé directeur du Développement du football mondial. Un titre pompeux qui recouvre diverses missions. « Wenger sera principalement chargé de superviser ainsi que de diriger la croissance et le développement du football pour les hommes et les femmes du monde entier. »Wenger aura enfin un rôle dans la formation des entraîneurs et contribuera à un programme encourageant les anciens joueurs à se reconvertir pour occuper des postes de direction ou techniques dans le football.Dans le communiqué de la FIFA, Wenger s’est expliqué sur sa décision de rejoindre l’institution internationale : « J’ai vraiment hâte de relever ce défi extrêmement important, non seulement parce que j’ai toujours été intéressé par l’analyse du football dans une perspective plus large, mais également parce que la mission de la FIFA – en tant qu’instance dirigeante du football – est véritablement mondiale. » «Son arrivée est un nouvel exemple de la façon dont nous entendons mettre en œuvre notre volonté de ramener la FIFA au football et le football à la FIFA. »