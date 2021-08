La FIFA sans ménagement pour Issa Hayatou. La chambre de jugement de la Commission d'éthique de la FIFA a condamné mardi l'ancien président de la Confédération africaine de football (et nommé président d'honneur en janvier dernier) à une suspension d'un an de toute activité relative au football, en raison de son action dans la signature d'un contrat avec Lagardère Sports en septembre 2016, contraire aux principes concurrentiels. Celui-ci garantissait à l'entreprise française la gestion des droits télé et marketing des compétitions organisées par la CAF jusqu'en 2028. Le dirigeant camerounais de 74 ans devra également s'acquitter d'une amende de 30 000 francs suisses (environ 28 000 euros).



Pour rappel, la chambre d'instruction de la Commission d'éthique de la FIFA avait été saisie en mars 2017 par la société Presentation Sport, également intéressée par ces droits. L'enquête a conclu que le contrat avec Lagardère Sports, partenaire de la CAF depuis 1993, avait été renouvelé sans appel d'offres préalable, et reproché à Issa Hayatou d'avoir abusé de sa position, en n'impliquant pas plusieurs membres du comité exécutif de la CAF, opposés pour certains à la reconduction dudit contrat, dans les discussions.

