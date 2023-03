Ce mardi, lors d'une réunion exceptionnelle du comité exécutif de la Fédération française de football, Noël Le Graët a présenté sa démission après la publication d'un rapport accablant, que l'ancien dirigeant breton compte bien contester. Pour le remplacer, Philippe Diallo a été placé à la tête de la FFF, peu avant que Le Graët ne récupère un nouveau poste au sein de la FIFA. Dans les colonnes du Parisien, l'ancien arbitre professionnel et président de la Ligue d'Aquitaine Saïd Ennjimi réclame de nouvelles élections. "Entendre le Comex dire que les dysfonctionnements ne sont pas systémiques, c’est dire que tout est de la responsabilité de Noël Le Graët", s'est-il étonné dans Le Parisien.

"Or, par définition, il y a des sujets compliqués dont certains étaient plus ou moins au courant. C’est difficile de rester en place de cette manière quand votre tête de liste élue s’en va. Dire que tout est la faute d’un homme, ça ne me suffit pas. Convoquer une nouvelle élection permettrait de clôturer définitivement le chapitre, poursuit-il. Car mine de rien, le mandat va encore durer presque deux ans (jusqu’à fin 2024, ndlr). S’ils avaient remis leur mandat en jeu, on aurait pu faire bloc, mais là, en se maintenant de la sorte, je pense qu’il y a des fractures qui vont perdurer. J’aurais préféré qu’on profite de ce moment difficile pour organiser un vrai débat, devant tout le monde, programme contre programme", a-t-il poursuivi.

"On a eu une réunion ces derniers jours avec les présidents de Ligues métropolitaines, révèle-t-il. Et on a prévu de se retrouver d’ici la fin de la semaine ou le début de semaine prochaine. On est au moins 6 ou 7 sur les 13 à avoir des interrogations. Le mouvement est embryonnaire pour l’instant. Mais je pense qu’il faut porter ce message. Il y a l’effet de groupe qui peut jouer ensuite. La FFF a besoin d’être redynamisée", a conclu Saïd Ennjimi.