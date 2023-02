Un de perdu, un de retrouvé. Quelques heures à peine après sa démission de son poste de président de la FFF, Noël Le Graët a déjà retrouvé une place dans une autre grande instance du football. Ce matin, le dirigeant breton a présenté sa démission lors de la réunion exceptionnelle du comité exécutif de la Fédération française de football. Noël Le Graët quitte donc la FFF pour... la FIFA. Peu après la réunion, Eric Borghini, membre du Comex, a déclaré à RMC sport que Le Graët avait d'ores et déjà été nommé par Gianni Infantino à la tête du bureau de Paris.

"Le Comex s’est bien passé, la raison l’a emporté. Le président a comme prévu donné sa démission, il a été extrêmement émouvant et nous étions tous très tristes. C'est au moment non seulement historique mais aussi émotionnellement très fort pour tout le monde. Nous avons remercié le président pour le bilan tout à fait exceptionnel et le grand dirigeant qu’il a été." a expliqué Eric Borghini, membre du Comex. "Le président a été nommé à la FIFA par Gianni Infantino. Il va diriger le bureau de Paris. Il a été nommé en raison de ses compétences, son expertise et son expérience.".