FFF : Frédéric Thiriez limite l'impact du départ de Noël Le Graët

Ce mardi matin, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët a présenté sa démission lors d'une réunion exceptionnelle du Comex. S'il a retrouvé un poste au sein de la FIFA à peine quelques heures plus tard, Frédéric Thiriez estime que son départ doit être le fer de lance d'un changement bien plus important au niveau de la gouvernance de la FFF. Ancien président de la LFP entre 2002 et 2016, Thiriez s'était porté candidat à la présidence de la Fédération en mars 2021.

Dans les colonnes de L'Équipe, le Neuilléen a réagi à la démission du dirigeant breton. « Le départ d'un homme ne réglera pas tous les problèmes de la FFF, loin s'en faut. » a confié Frédéric Thiriez. « Il est urgent que la fédération se remette en marche, en se concentrant sur ses fondamentaux, en particulier le football amateur qui est à la peine, et en changeant sa gouvernance qui n'est ni démocratique ni transparente. Le football aurait pu s'épargner cette crise car tous les désordres de la gouvernance actuelle étaient connus depuis plusieurs années. » a-t-il conclu.