Fekir absent avec les Bleus en octobre

Nabil Fekir pourrait manquer le prochain rassemblement de l'équipe de France. Victime d'une blessure musculaire à la cuisse gauche lors du match nul du Betis Séville sur le terrain d'Osasuna (0-0), il est d'ores et déjà forfait pour les rencontres face à Levante et Villarreal cette semaine. Selon l'évolution de la blessure, il pourrait éventuellement revenir pour la réception d'Eibar le 4 octobre, soit juste avant la trêve internationale avec deux matches contre l'Islande et la Turquie les 11 et 14 octobre.