Faustino Asprilla a refusé que José Luis Chilavert soit assassiné

Recordemos aquel partido de Paraguay ante Colombia, donde se produjo el enfrentamiento Chilavert vs Asprilla, en el Defensores del Chaco el miércoles 4 de abril de 1997

Momento crucial cuando @JoseLChilavert_ golpea a @TinoasprillaH pic.twitter.com/5JMyL276WG



— Deporte Rey (@deportereypy) November 13, 2019

Dans un documentaire intitulé « Faustino El Grande » et dont certains passages ont été repris par le quotidien As, l'ex-buteur colombien Faustino Asprilla, passé par Parme et Newcastle, a révélé une anecdote surréaliste. D'après les extraits, l'ancien international colombien rapporte qu'un narco trafiquant lui a proposé d'assassiner le célèbre gardien paraguayen José Luis Chilavert, avec qui il avait eu une violente altercation en 1997 lors d'un match Paraguay - Colombie, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde un an après. Exclus tous les deux après un échange musclé, ils en étaient venus aux mains. En sortant du terrain, Chilavert donne un coup de poing au visage à Asprilla, ce qui déclenche alors une bagarre générale.Stupéfait face à la demande du bandit, Faustino Asprilla ne se pose pas la moindre question et refuse de voir le portier paraguayen être assassiné : « On m'a dit : "Je leur ai réponduLa Colombie a failli être mêlée à au deuxième crime d'un joueur en très peu de temps. En 1994, Andrés Escobar a été tué par balles par un homme lui reprochant d'avoir marqué un but contre son camp, éliminant la Colombie de la Coupe du monde 1994.