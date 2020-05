Ex-coach de l'Algérie et de la Tunisie, Georges Leekens prend sa retraite

Georges Leekens prend sa retraite. "J’ai été entraîneur pendant 35 ans et j’ai vécu de merveilleuses expériences, tant en Belgique qu’à l’étranger. A présent, ça suffit. Je vais prendre du temps pour moi", a déclaré le technicien belge à l’Agence Belga. Ancien défenseur central, Leekens avait été le sélectionneur de trois pays africains : la RD Congo très brièvement en 1997, l’Algérie à deux reprises (2003 et 2016-2017) et la Tunisie (2014-15), emmenant les Aigles de Carthage en quarts de finale de la CAN 2015 contre le pays organisateur, la Guinée équatoriale. Egalement passé sur le banc de son pays, le coach de 70 ans avait remporté le championnat de Belgique en 1990 avec le FC Bruges. Ses derniers postes occupés resteront ceux de l'Étoile du Sahel fin 2018 en Tunisie et de Tractor Sazi Tabriz, en Iran l’an dernier.