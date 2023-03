Euro 2024 (Q) : Romelu Lukaku confiant pour l’avenir de la Belgique

Après une Coupe du Monde 2022 décevante, l’heure est à la reconstruction pour la Belgique. Le nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco, aura la lourde tâche de faire émerger une nouvelle génération après le départ de certains cadres tel qu’Eden Hazard. Pour son premier match face à la Suède, l’entraîneur transalpin a vu son équipe s'imposer largement en Scandinavie (0-3). Un succès largement construit par le triplé de Romelu Lukaku. Après la rencontre, l’attaquant de l’Inter Milan a loué la nouvelle génération des Diables Rouges au micro de la RTBF.

"Ils sont comme nous quand on a commencé"

« C’est une victoire très importante. Il y a eu beaucoup de bruit en Belgique après le Mondial. C’était très négatif. Mais, aujourd’hui, c’est un nouveau départ pour notre pays. On a peu subi en deuxième, mais on l’a fait correctement et on marque les buts au bon moment. Les choix du coach sont payants et les joueurs ont saisi leur chance. Cette nouvelle génération a du potentiel, de l’envie et du courage. Ils sont comme nous à l’époque quand on a commencé. Cela promet pour la suite et ça pousse la Belgique a continué d’investir dans la formation. »