Équipe de France Espoirs : Sylvain Ripoll ne veut pas se trouver d’excuses après la débâcle face à l’Angleterre

Une claque. Ce samedi, l'Équipe de France Espoirs se déplaçait en Angleterre. Une rencontre qui avait allure de test pour les Bleuets à quelques mois de l'Euro 2023 en Roumanie et Géorgie (21 juin au 8 juillet). Il y a du boulot pour Sylvain Ripoll. Face à des jeunes Three Lions impressionnants, les Français ont été giflés par leur adversaire du jour (4-0). Après la rencontre, Sylvain Ripoll était particulièrement agacé vis-à-vis de cette déculottée au micro de Canal+ Foot.

" Il ne faut pas se trouver d’excuses"

"Il nous a manqué de faire deux mi-temps comme la première. On a la sensation de faire une bonne première période et on est totalement absent à la reprise de la seconde. On ne peut pas faire un début de deuxième mi-temps comme ça, ça nous plombe et après, on veut revenir n’importe comment, on prend des contres et à l’arrivée, cela donne une défaite très sévère. Les nouveaux ? Il ne faut pas se trouver d’excuses. On a fait une seconde période qui n’est pas bonne, pas du tout dans ce que l’on souhaite faire en termes de cohérence. Inquiétant ? Ce n’est pas rassurant, c’est sûr, mais il y a des claques qui peuvent remettre les choses à leur place. Souhaitons que ça en soit une.”