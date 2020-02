Egypte : Salah aux JO ?

Qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, l’Egypte entend bien inclure Mohamed Salah dans le quota des joueurs de plus de 23 ans. « Parmi ces trois joueurs, Mohamed Salah est le seul qui fasse consensus, parce qu’il est tout simplement l’un des meilleurs joueurs du monde, a indiqué le sélectionneur des Pharaons olympiques, Shawky Gharib à ON Sport. Je n’ai pas du tout parlé à Salah de son arrivée dans l’équipe U23 pour les Jeux Olympiques, mais en toute honnêteté, sa participation aux JO nécessitera également un petit effort de sa part. » La série de matchs amicaux programmée en mars et en juin prochains devrait permettre d’en savoir plus sur les intentions de l’attaquant de Liverpool, qui joua déjà les JO de Londres avec son pays natal en 2012.