"Nous paierons la totalité des salaires des employés et des travailleurs du club pour les quatre prochains mois, afin qu’ils puissent satisfaire leurs engagements et besoins dans ces circonstances difficiles, surtout avec l’arrivée du mois sacré du Ramadan", a indiqué Al-Ahly sur son compte Twitter officiel. La situation sera réexaminée à l'issue de cette période, a ajouté le club cairote. Octuple vainqueurs de la Ligue des Champions africaines, les Diables Rouges sont considérés comme le club le plus riche du continent africain, avec un budget annuel dépassant les 30 millions d’euros.