Djorkaeff à la tête de la Fondation Fifa

Youri Djorkaeff (51 ans) a été nommé à la tête de la fondation Fifa.

C'est la fédération internationale qui l'a annoncé elle même ce mercredi. Cette fondation a été créée en 2018 et a pour but de promouvoir des programmes sociaux à travers le monde, et d'aider à la reconstruction d'infrastructures sportives. L'ancien international français s'est dit très honoré de prendre part "à l'aventure la plus gratifiante de sa vie", dans le communiqué de la Fifa.

Le "Snake" comme il était surnommé n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà créé sa propre fondation en 2014.