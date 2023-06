Dimitri Payet est cash sur Igor Tudor : “il a été très dur”

Âgé de 36 ans, Dimitri Payet vient de traverser l'une des saisons les plus éprouvantes de sa carrière au sein de l'Olympique de Marseille. Ayant été titularisé seulement 11 fois, le numéro 10 marseillais n'a jamais réussi à convaincre son ancien entraîneur, Igor Tudor. En étant constamment relégué sur le banc et n'ayant toujours pas remporté le moindre trophée, le joueur n’a pas hésité à se confier sur cette période difficile et sur ce que l'avenir lui réserve sous le maillot marseillais.

Un conflit avec son coach dès le début de la saison

Dès l’arrivée du technicien croate, Payet avait alerté sa direction sur les méthodes de son entraîneur.

“On ne le connaissait pas. C'est vrai que sur les premières séances et, notamment, lors du stage en Angleterre fin juillet, on a découvert tout d'un coup quelqu'un de rude et brutal. Dans sa façon d'être, dans ses paroles. Il était autoritaire. C'était complètement différent évidemment de Jorge Sampaoli. On a été un peu choqués. Après, chaque coach arrive avec de nouvelles idées, une nouvelle façon de jouer, mais ça ne doit pas enlever le côté humain. On peut parler tranquillement sans être tout le temps directif. C'est là que le groupe a été surpris car personne n'était habitué à ça. Moi, chacun sait que je suis un affectif, donc j'ai plus besoin avec un coach d'avoir un rapport “grand frère” ou “père” ”.

Le joueur regrette cette expérience

Toujours interrogé sur sa relation avec Tudor, le marseillais se défend sur ses intentions.