Danone Nations Cup 2019 : Le triomphe des jeunes Lyonnaises !

Le rideau vient de tomber sur la Finale mondiale de la Danone Nations Cup, plus grande compétition de football au monde réservée aux filles et garçons âgés de 10 à 12 ans (U12).



Après un parcours sans faute vendredi dans les phases de qualifications au complexe sportif de Salou, l’équipe de France féminine qualifiée lors de la finale nationale 2018 et représentée par l’Olympique Lyonnais, s’est imposée (3-0) ce samedi en finale face à l’Italie au RCD Stadium de l’Espanyol de Barcelone.

Dans l’autre finale féminine, rassemblant les équipes qualifiées en 2019, la France, également représentée par L’Olympique Lyonnais, s’est inclinée face au pays hôte (2 à 1).

Chez les garçons, les deux équipes de France, représentées par le Paris FC et l’Olympique Lyonnais, terminent à une belle 3ème place.

Le titre de la Danone Nations Cup 2018 est revenu au Brésil, victoire 3-0 contre la Hongrie, et celui de 2019 au Mexique qui l’emporte aux tirs aux buts face à L’Espagne.



