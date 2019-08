Daniel Alves, cet éternel joueur

Le Qatar, c’est encore loin, mais pas pour Daniel Alves. A 36 ans, le défenseur brésilien ne s’interdit pas de viser la Coupe du monde 2022, qui se disputera pour la première fois de son histoire dans un pays du Golfe. A un âge que certains pourraient juger avancé, celui qui est arrivé libre au Sao Paulo FC a confirmé sa soif de continuer à jouer au plus haut niveau. "Je rêve de jouer le prochain Mondial et j’ai besoin d’une équipe qui croit en moi, dans mon histoire avec le football", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par ESPN.

Et cela ne semble pas relever d’une simple utopie, quand on voit la performance réalisée par Daniel Alves lors de la dernière Copa America, remportée par le Brésil le 7 juillet dernier face au Pérou. L’ancien du Barça, de la Juve ou du PSG était le capitaine de la Seleçao pour l'occasion. Et par pour services rendus à la nation. Il a démontré un niveau de jeu de classe mondiale tout au long de la compétition. Mais dans trois ans ? C’est la question que l’on peut se poser, même si les gardiens de but n’ont pas l’exclusivité de pouvoir jouer jusqu’à 40 ans ou presque.

En attendant, l’homme aux 37 trophées a réaffirmé son enthousiasme, bardé de ses nouvelles couleurs. "Je suis venu à Sao Paulo pour avoir des résultats. Je ne veux pas que l’on pense que je viens pour finir ma carrière. J’ai toujours plein d’objectifs", a déclaré celui qui est revenu au pays après avoir quitté Bahia une deuxième fois en janvier 2003. Son contrat court jusqu’au 31 décembre 2022. Il espère remplir ses engagements jusqu’au bout... avec un passage donc par le Qatar. Le défi est lancé.