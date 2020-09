D1 (J1) : Lyon et le PSG frappent fort d'entrée, première réussie pour Le Havre

Belle première pour Le Havre, Bordeaux surpris



C’est terminé entre Issy et le HAC. Les Havraises font leur entrée par la grande porte en @D1Arkema avec un large succès 4-0 dans ce match entre promus ! Buts inscrits par Boussaha, Clark (sp), Thornton et Policarpo. pic.twitter.com/EphHwJVvI9

— HAC Féminines (@hacfem) September 5, 2020

Les résultats de la 1ere journée

Samedi 5 septembre

Dimanche 6 septembre

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/les-buts-de-paris-sg-guingamp-d1-arkema-CNT000001t21XD.html"][/EMBED]Le duel à distance entre Lyon et le PSG a commencé fort. En effet, ce dimanche, les Fenottes se sont largement imposées contre le Paris FC (4-0).Suite à l'ouverture du score de Wendie Renard sur penalty, Saki Kumagai a signé un doublé et Eugénie Le Sommer a également marqué sur penalty. Avec ce beau succès d'entrée, Lyon commence parfaitement cette nouvelle saison 2020-21 et prend d'entrée la première place du championnat. Une victoire écrasante qui répond à celle du Paris Saint-Germain la veille.Entre les deux grosses formations françaises, on retrouve pour le moment un invité surprise au classement : Le Havre.Créée en 2015, la section féminine du HAC découvrait samedi la Division 1 face à un autre club promu.Grâce à des buts de Lina Boussaha, Ashley Clark, Allie Thornton et Elodie Policarpo, Le Havre a régalé à l'extérieur et tentera de confirmer sur ses terres face à une autre équipe de la région Ile-de-France, Fleury, le week-end prochain. Dans le même temps, Bordeaux a manqué son entame de championnat.Si Melissa Gomes avait rapidement ouvert le score pour les locales, la réponse des joueuses de Pedro Martinez Losa a été rapide. Avec les doublés de Katja Snoeijs et Khadija Shaw, Bordeaux pensait sans doute avoir fait le plus dur mais les Champenois n'ont rien lâché et sont revenues, suite aux buts de Romane Bruneau (csc), Melissa Herrera et un penalty de Rachel Corboz dans le temps additionnel.Dans les autres rencontres de cette 1ere journée de D1, Fleury et Montpellier se sont neutralisés (0-0), alors que Soyaux a battu Dijon (2-1).Fleury - Montpellier : 0-0Issy -: 0-4Reims - Bordeaux : 4-4- Dijon : 2-1- Guingamp : 4-1- Paris FC : 4-0