C'est terminé à Jean Bouin sur ce score fleuve de 1⃣1⃣ buts à 0⃣ !

⚽️⚽️⚽️ Diani

⚽️⚽️ Nadim

⚽️⚽️⚽️ Katoto

⚽️ Formiga

⚽️⚽️ Baltimore#PSGOM



🔴🔵 #ICICESTPARIS #Parisienne pic.twitter.com/bX4kuKQZAC



— PSG Féminines (@PSG_Feminines) January 18, 2020

En Ligue 1, la différence de niveau entre le PSG et l'OM a une nouvelle fois été mis en évidence fin octobre, lorsque les Phocéens ont lourdement chuté au Parc des Princes (4-0). Mais cet écart est encore plus abyssal chez les féminines, où les Parisiennes sont à la lutte pour le titre alors que les Marseillaises se battent pour éviter de descendre en deuxième division. A l'aller le club de la Capitale avait déjà signé un succès sans appel sur le terrain des Olympiennes.Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ont chacune marqué à trois reprises au cours de la rencontre.