D1 Arkéma : Un passage à 10 équipes l'an prochain ?

C'est une honte. La @FIFAWWC en France n'était qu'une illusion. Autant faire un petit tournoi un week-end de mai prochain si on dérange la @FFF. Bravo à toutes et à tous. @BrigitHenriques https://t.co/pyigRNt8WG

— Ada S Hegerberg (@AdaStolsmo) May 6, 2021

Hegerberg remontée contre cette décision

La Division 1 féminine va visiblement revoir ses plans. Alors que le championnat de D2 a officiellement été arrêté en avril dernier par la Fédération française de football,Ainsi, deux formations seront reléguées, à savoir Le Havre, Issy ou Soyaux, et aucune montée ne devrait se faire à l'issue de la saison. L'idée est donc d'une Division 1 réduite de deux équipes en 2021-22 suite à cette situation exceptionnelle due à la pandémie de coronavirus qui sévit depuis plus d'un an maintenant.En tout cas, l'idée est à l'étude. Cependant, ce changement a beaucoup de mal à passer du côté de Lyon, où Ada Hegerberg est montée au créneau pour vivement critiquer ce passage à 10 formations l'an prochain.», a notamment réagi la première Ballon d'Or de l'histoire du foot féminin, via son compte Twitter. L'attaquante norvégienne ne s'est d'ailleurs pas privée de mentionner Brigitte Henriques, la vice-présidente déléguée de la FFF et membre du bureau exécutif du CNOSF, au moment de faire passer ce petit coup de gueule sur les réseaux sociaux. Derrière, Jean-Michel Aulas a lui tenu à tempérer un peu les choses. «», a pour sa part déclaré le président de Lyon à ce sujet. Reste à savoir la position des autres clubs sur le sujet. Les prochains jours pourraient être mouvementés.