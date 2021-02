D1 Arkema : Les Parisiennes encore intraitables à Fleury

Le scénario est connu et n'a pas vraiment varié vendredi soir, en ouverture de la quatorzième journée de D1 : Fleury a été valeureux face aux Parisiennes, notamment en première période, mais repart tout de même avec un 5-0 dans la musette face au leader, après avoir déjà été éliminé la semaine dernière en Coupe (0-2). Le PSG menait déjà 1-0 à la pause après l'ouverture du score de Baltimore (24eme), puis Marie-Antoinette Katoto a inscrit à l'heure de jeu son 18eme but de la saison, déjà (0-2, 61eme).



L'attaquante internationale n'est plus qu'à quatre buts de son record sur une saison, 22 réalisations en 2019. Dans la foulée, Sandie Baltimore y est allée de son doublé (0-3, 62eme), Kadidatou Diani a transformé un penalty encore obtenu par Katoto (0-4, 69eme) et Irene Paredes a conclu le tout à la dernière seconde du temps additionnel (0-5, 90eme+4). Toujours invaincues avec treize victoires et un nul, les joueuses d'Olivier Echouafni prennent provisoirement quatre points d'avance sur l'OL, qui accueille Montpellier samedi.



"Le score est sévère, on a joué avec nos armes et on s'est bien battues, regrette la capitaine locale Marine Haupais (sur Canal+ Sport). On peut se regarder dans les yeux, c'est l'essentiel." Baltimore, elle, savoure "un travail d'équipe, il faut continuer comme ça". Le choc tant attendu entre Lyon et Paris a beau avoir lieu dans plus d'un mois (le 13 mars), il n'y aura qu'une autre journée avant ce sommet qui devrait décider du titre, trêve internationale oblige.