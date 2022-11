Coupe de la Confédération : Plateau et Rivers d’attaque, Berkane battu à Monastir, les résultats du tour de cadrage aller

Les clubs nigérians de Rivers United et Plateau ont pris une belle option sur la qualification en phase de groupes de la Coupe de la Confédération à l’issue des matchs aller du tour de cadrage disputés ce mercredi. À domicile, Rivers United a corrigé Al Nasr (Libye) sur le score fleuve de 5-0. Plateau United a presque imité ses compatriotes en s’imposant 4-1 devant l’autre club libyen d’Al Akhdar. Seul le Ahli Tripoli sauve l’honneur des clubs libyens en s’imposant face à Marumo Gallants (1-0).

Privé de Ligue des champions, le Tout-Puissant Mazembe ne veut pas rater l’autre compétition africaine. Les Corbeaux mettent les chances de leur côté avant le match retour, avec un succès face aux Sud-Africains de Royal AM (2-0). Chez les autres clubs congolais, le Daring Club Motema Pembe s’impose sur le même score face à Flambeau du Centre de Burundi, tandis que le FC Saint Eloi Lupopo épingle le RC Kadiogo (1-0) à Cotonou.

Reversés de Ligue des Champions, les Togolais d'ASKO dominent le CS Sfaxien (2-1). Le Club Africain garde ses chances de qualification après le match nul et vierge contre les Tanzaniens de Young Africans. Même score pour l’USM Alger sur le terrain de Cape Town City, Future FC (Egypte) repart de Luanda avec le nul devant le Primeiro de Agosto (1-1) et l’AS Nigelec surprend Pyramids (1-0).



C’est l’ASEC qui enlève le derby ivoirien face au SC Gagnoa 2-0. De leur côté, le Djoliba et l’AS Real Bamako du Mali font respectivement face au FAR Rabat (0-0) et chez Royal Leopards (1-1), en Eswatini. Enfin, la RS Berkane, tenante du titre, va devoir remonter un but face à l’US Monastirinienne au match retour.

Résultats du tour de cadrage aller :

Young Africans (TAN) - Club Africain (TUN) : 0-0

TP Mazembe (RDC) - Royal AM FC (AFS) : 2-0



Buts : Luzolo (56e), Kalaba (72e).

Flambeau du Centre (BUR) - DC Motema Pembe (RDC) : 0-2



Buts : Nkongo (58e), Mpiana (66e).

Rivers United (NGA) - Al-Nasr Benghazi (LBY) : 5-0



Buts : Onoja (12e), Kazie (15e), P.Acquah (44e), Duru (64e), Ohawuma (72e).

Royal Leopards (ESW) - AS Real Bamako (MLI) : 1-1



Buts : Magagula (88e) - nc (45e+2).

RC Kadiogo (BFA) - Saint-Eloi Lupopo (RDC) : 0-1



But : Kazema (15e).

ASKO Kara (TOG) - CS Sfaxien (TUN) : 2-1



Buts : Ouattara Moutalabou (44e, 62e) - Habbessi (58e).

Plateau United (NGA) - Al-Akhder (LBY) : 4-1



Buts : Mustapha (27e), Ifeanyi (40e), Hilary (75e, 90e+2) - nc (85e).

Djoliba AC (MLI) - FAR Rabat (MAR) : 0-0

Primeiro de Agosto (AGO) - Future FC (EGY) : 1-1



Buts : nc (90e+1) - Sfaxi (11e).

ASN Nigelec (NIG) - Pyramids FC (EGY) : 1-0

ASEC Mimosas (CIV) - SC Gagnoa (CIV) : 2-0



Buts : Zouzoua (40e), S.Pokou (62e).

Cape Town City (AFS) - USM Alger (ALG) : 0-0

US Monastirienne (TUN) - RS Berkane (MAR) : 1-0



But : Boutiche (10e).

Ahli Tripoli (LBY) - Marumo Gallants (AFS) : 1-0

Vendredi : La Passe FC (SEY) - Diables Noirs (CGO)

Les rencontres retour de ce tour de cadrage se disputent le 9 novembre prochain.