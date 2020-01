Coupe de France : Les plus belles épopées du siècle

Calais (2000)

Vingt ans plus tard, Calais reste toujours le seul club du quatrième échelon à avoir disputé la finale de la Coupe de France, en écartant Lille, Cannes, Strasbourg ou encore Bordeaux pour y parvenir. Une finale perdue 2-1 face à Nantes, et conclue par une photo iconique des deux capitaines, Mickaël Landreau et Réginald Becque, tenant ensemble le trophée. Disparu en 2017, le club calaisien évoluait depuis cet exploit dans une enceinte renommée "Stade de l’Epopée", en l’honneur de son exceptionnel parcours.



Amiens (2001)

Ou comment José-Luis Chilavert a mis fin au rêve d’une équipe de National… Alors en troisième division, Amiens, promu quelques semaines plus tôt en Ligue 2, dispute la finale de la Coupe de France face au Racing Club de Strasbourg, après avoir éliminé deux clubs de l’élite (Rennes en seizièmes de finale et Troyes dans le dernier carré). Le mythique gardien paraguayen, après avoir failli marquer sur coup franc en prolongation, scellera le succès des l’Alsaciens aux tirs au but, en stoppant une tentative picarde avant de transformer son penalty.



Carquefou (2008) et Chambéry (2011)

D’authentiques exploits. Dans un stade de la Beaujoire plein à ras bord, Carquefou, tombeur de Nancy, alors en Ligue 1, au tour précédent, s’offre l’OM de Djibril Cissé et Samir Nasri en huitièmes de finale de l’édition 2007-2008 (1-0). Avant de se faire sortir par le PSG sur le même score. Trois années plus tard, une autre formation de CFA2 fait sensation. Chambéry devient le premier club du cinquième échelon à éliminer trois clubs de l’élite (Monaco, Brest et Sochaux) lors d’une même édition, et se hisse en quarts de finale. Où c’est un club de Ligue 2 (Angers) qui les éliminera (3-0).





Quevilly (2012)

Déjà finaliste de la Coupe de France en 1927, face à Marseille (0-3), l’US Quevilly, club amateur de National, joue sa deuxième finale dans l’épreuve quatre-vingt cinq ans plus tard, contre l’OL. Des Lyonnais vainqueurs sur la plus courte des marges (1-0) au Stade de France, où prend fin l’incroyable aventure des hommes de Régis Brouard dans la compétition. Après avoir failli être éliminés lors des premiers tours, les Normands auront ensuite sorti l’OM en quarts puis Rennes, comme deux ans plus tôt en huitièmes de finale, pour défier les Lyonnais.



Les Herbiers (2018)

Quatrième club de National à se qualifier pour la finale de la Coupe de France, après Nîmes (1996), Amiens et Quevilly, les Vendée les Herbiers football ne part pas évidemment pas favori face au PSG. Les Parisiens, vainqueurs du trophée pour la 12eme fois, s’imposeront logiquement (2-0), mais sans briller, face à un adversaire combatif et bien en place. Des Vendéens qui n’avaient certes croisé aucun club de l’élite (Angoulême, Saint-Lô, Auxerre, Lens et Chambly) avant cette finale, mais qui auront été à la hauteur de l’événement.