Après le Maroc et l'Algérie, l'Egypte a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe Arabe de la FIFA, samedi à la faveur de sa victoire sur le Soudan (5-0). Il n'y a pas eu de match entre les deux pays traversés par le Nil, puisque les Pharaons n'ont mis qu'une poignée de minutes à faire le break, par Refaat (4e), et un petit quart d'heure à faire le break, sur un penalty de Zizo (13e). El-Wensh donna au score des allures plus confortables encore (31e), avant que l'expulsion de Yasir juste avant la pause ne mette un nouveau coup derrière la tête des Soudanais. Réduits ensuite à neuf par l'exclusion de Abdalla (56e), les hommes d'Hubert Velud voyaient impuissants les Pharaons corser l'addition par Hussein Faisal (57e) puis par Mohamed Sherif (80e). Avec neuf buts encaissés pour zéro marqué en deux matchs, le Soudan inquiète franchement à cinq semaines de la CAN.