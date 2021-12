Coupe arabe : La Syrie surprend la Tunisie

À un gros mois du coup d'envoi de la CAN, voilà qui fait désordre : la Tunisie a été battue par la Syrie (2-0), vendredi soir à l'occasion de la deuxième journée de la Coupe Arabe de la FIFA, au Qatar. Auteurs d'une prestation calamiteuse, les Aigles de Carthage ont encaissé leurs buts à l'entame des deux périodes, par Oliver Kass Kawo (4e) et Mohamed Anez (47e). Il était déjà trop tard quand, réduits à dix par l'expulsion de Ben Romdhane (45e+10), ils se créaient leur première occasion (57e). Au contraire de l'Égypte, qui avait su assurer l'essentiel contre le Liban à défaut de convaincre, les coéquipiers de Naïm Sliti n'auront même pas sauvé les apparences. Cette défaite inattendue place la Tunisie dans l'obligation de s'imposer dans le dernier match face aux Émirats arabes unis pour décrocher une place en quarts de finale de cette compétition.



Plus tôt dans la journée, la Mauritanie s'était inclinée face aux Émirats arabes unis (0-1). Une deuxième défaite de rang pour les hommes de Didier Gomes da Rosa, qui ferment la marche du groupe B avec zéro point.