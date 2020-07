Côte d'Ivoire : Drogba candidat, une nouvelle étape franchie

La course à la présidence de la Fédération ivoirienne de football se poursuit pour Didier Drogba. Samedi s'est tenue en présence de l'ex-attaquant de l'OM l'Assemblée générale ordinaire de l'instance, qui a établi les modalités de l'élection et désigné les membres de la commission électorale indépendante, qui supervisera le processus. « Il s'est passé beaucoup de choses. C'était ma première Assemblée générale. C'était très intéressant. C'était quelque chose de nouveau. C'était très enrichissant à tout point de vue », a réagi "DD", satisfait de ce baptême du feu. « L'ambiance dans la salle était plutôt bonne. Il y a forcément eu des désaccords sur certains points. Tout cela fait partie de tout le sens que prend une AG, a-t-il poursuivi avant de souligner l'élément le plus concret de la journée. Il y a surtout la mise en place de la commission électorale qui sera déterminante dans l'approche et surtout dans le déroulé de ces élections. »

Un parrainage à obtenir

Prochaine étape pour Didier Drogba ? Obtenir le parrainage de l'un des cinq groupements d'intérêt reconnus par la Fédération ivoirienne de football en vue du scrutin du 5 septembre prochain. Alors, il sera temps pour l'ancien capitaine des Eléphants de défendre sa candidature, dont il a dit quelques mots à la presse du pays. « Je pense qu’on ne se lance pas dans un challenge comme celui-là si on n’est pas sûr de ses forces, si on n’a pas les atouts nécessaires, a indiqué l'ancien international, âgé de 42 ans. J’ai une vision nouvelle à apporter. Pour avoir évolué sur plusieurs continents, il y a une vision sociale qui est très importante, qu’il faut mettre en avant parce que c’est le sport du peuple, c’est le sport roi. Si vous êtes nombreux ici aujourd’hui, c’est parce que c’est un sport qui rassemble. »