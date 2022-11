Pas de repos pour les Eléphants en novembre. La Côte d’Ivoire annonce qu’elle affrontera le Burundi et le Burkina Faso en amical ce mois durant la fenêtre exceptionnelle accordée par la FIFA. Jean-Louis Gasset et ses hommes joueront les Hirondelles le 16 novembre avant de défier les Étalons le 19. Les deux matchs auront lieu à Marrakech, au Maroc.



Avec ces deux tests, la Côte d’Ivoire poursuit sa préparation pour la CAN 2023 (reprogrammée en janvier 2024) qu’elle organise. Et pour préparer ces deux matchs, « le sélectionneur des Éléphants, Jean-Louis Gasset animera une conférence de presse ce jeudi 3 novembre 2022 », annonce la FIF (Fédération ivoirienne de football). La liste des joueurs retenus pour le stage devrait alors être connue.



En septembre déjà, les Eléphants avaient disputé deux rencontres pour autant de victoires. Une première face au Togo, le 24 septembre à Orléans (2-1) avant de disposer de la Guinée à Amiens (2-0). Des matchs qui avaient vu le retour en sélection de Seko Fofana, buteur et particulièrement brillant pour l'occasion.